Stroomtekorten en coronaregels zetten rem op economie China

De Chinese economische groei heeft in oktober zwakke plekken laten zien. De bedrijvigheid in de industrie nam af door tekorten aan elektriciteit en forse prijsstijgingen voor andere energiebronnen als kolen, olie en gas. Andere sectoren groeiden wel, maar door streng coronabeleid in een trager tempo dan voorheen.

De afzwakking komt naar voren uit een graadmeter die het Chinese nationale statistiekbureau iedere maand publiceert. De zogeheten inkoopmanagersindex voor de industrie zakte tot een stand van 49,2. Ieder cijfer onder de 50 wijst op krimp, daarboven op groei.

China, ’s werelds op één na grootste economie, kampt met een tekort aan elektriciteit. Na de klap van de coronapandemie zette het economisch herstel snel in, waardoor ineens veel vraag was naar grondstoffen als kolen en olie en de prijzen hard stegen. Elektriciteitscentrales in de Volksrepubliek kregen daardoor problemen omdat de prijzen de ze voor hun stroom krijgen vaak gereguleerd zijn, wat ze verlieslatend maakt bij hogere kosten.

Niet alleen de industrie staat onder druk. De index voor de dienstensector en bouw daalde tot een stand van 52,4 punten. Dat wijst nog wel op groei, maar minder dan in september. China hanteert strenge coronaregels om een opleving van Covid-19 te voorkomen en dat remt de bestedingen van consumenten. Zo zijn reizen en evenementen nog altijd aan banden gelegd. Veel Chinezen vierden de Nationale dag van de Volksrepubliek, die eigenlijk zeven dagen duurt, voornamelijk thuis. Ook zorgt de schuldencrisis bij vastgoedconcern China Evergrande Group voor problemen op de vastgoedmarkt, waar de huizenprijzen beginnen te dalen.