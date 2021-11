Aandelen ArcelorMittal in trek na bijleggen staalruzie EU en VS

Staalconcern ArcelorMittal was maandag een van de grotere winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers verwerkten namelijk dat de Europese Unie en de Verenigde Staten hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd tijdens de top van de G20 in Rome.

ArcelorMittal stond met een plus van 2 procent in de kopgroep van de AEX-index aan het Damrak. Ook andere Europese staalaandelen waren in trek. Branchegenoten Thyssenkrupp en Salzgitter wonnen bijvoorbeeld tot meer dan 2 procent in Frankfurt.

De Europese beurzen eindigden maandag over de gehele linie in het groen. Beleggers waren optimistisch gestemd aan het begin van de belangrijke handelsweek, die vooral in het teken staat van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank zint al enige tijd op een geleidelijke afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld en kenners verwachten dat de Fed woensdag hierover een definitief besluit zal nemen.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de plus op 811,74 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 1058,73 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,8 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen in september.

Behalve staalbedrijven waren ook bankaandelen gewild, door speculatie op hogere rentetarieven. ING dikte 2,1 procent aan en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. ABN AMRO kreeg er in de MidKap 1,1 procent bij. In Londen zakte Barclays evenwel bijna 1 procent. Topman Jes Staley stapt op bij de Britse bank. De bankier wordt genoemd in de onderzoeken naar wijlen zedendelinquent Jeffrey Epstein. Staley spreekt alle beschuldigingen tegen, maar legt zijn functie in overleg met de bank neer.

Er waren ook nog bedrijven die met hun resultaten kwamen. Ryanair won afgerond 1 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter boekte afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst, dankzij de sterke vraag naar vakantievluchten. Voor het hele boekjaar rekent het bedrijf nog wel op een verlies. In Kopenhagen verloor sieradenverkoper Pandora zo’n 6 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

De euro was 1,1589 dollar waard, tegen 1,1555 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 83,97 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 84,40 dollar per vat.