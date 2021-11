Autoverkoop in oktober bijna kwart lager door leveringsproblemen

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is in oktober met bijna een kwart gedaald, vooral omdat autofabrikanten vanwege de tekorten aan computerchips te maken hebben met leveringsproblemen. Dat zorgt voor langere wachttijden voor veel nieuwe auto’s.

Volgens branchevereniging BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC daalde de registratie van nieuwe auto’s vorige maand met 23,7 procent tot 24.240 stuks in vergelijking met een jaar eerder. De vijf meest geregistreerde merken in oktober zijn Kia, Volkswagen, Peugeot, Toyota en Ford.

Van januari tot en met oktober werden 260.062 nieuwe personenauto’s in Nederland op kenteken gezet. Dat is een daling van 7,1 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2020. De meest verkochte merken sinds begin dit jaar zijn Kia, Volkswagen en Toyota.