Beurzen New York openen met winst, Harley-Davidson fors hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsmaand november, waarbij de leidende Dow-Jonesindex kortstondig boven de 36.000 punten ging. De beurshandel op Wall Street staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve en het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson was een opvallende stijger na het nieuws dat de Verenigde Staten en de Europese Unie hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd.

De Dow stond kort na aanvang 0,5 procent hoger op 35.979 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 4613 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 15.512 punten. Daarmee werden nieuwe records behaald door de hoofdgraadmeters op Wall Street.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting gaat de Amerikaanse koepel van centrale banken een begin bekendmaken van de afbouw van zijn coronasteunmaatregelen voor de economie. Het banenrapport wordt vrijdag gepubliceerd.

Het aandeel Harley-Davidson ging ruim 8 procent vooruit. Door de deal tussen de VS en de EU hoeft het bedrijf geen hoge tarieven betalen bij de export van motorfietsen naar de Europese markt. De EU schrapt ook strafheffingen op Amerikaanse whiskey. Brown-Forman, het moederbedrijf van Jack Daniel’s, won 3,5 procent aan waarde.

Onlinegameplatform Roblox stond ook in de belangstelling met een min van 3,3 procent. De storing bij het bedrijf is opgelost. Roblox, dat vooral populair is onder jonge kinderen, kampte twee dagen met een storing.

Coca-Cola (min 0,3 procent) liet weten de maker van energiedrankjes BodyArmor volledig in te lijven voor een bedrag van 5,6 miljard dollar om zo beter de concurrentie aan te gaan met het merk Gatorade van rivaal PepsiCo. Het is de grootste overname door Coca-Cola ooit.

Onlinereisbureau Trivago kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en werd beloond met een koerswinst van 8 procent. Het bedrijf profiteerde van de reisversoepelingen. Branchegenoten Expedia en Booking.com liftten mee met winsten tot meer dan 2 procent.

Na opening komen de marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1555 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 84,75 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 85,01 dollar per vat.