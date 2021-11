Damrak begint rustig aan drukke week met Fed-besluit

De Amsterdamse beurs lijkt maandag rustig te beginnen aan een drukke nieuwe handelsweek. De aandacht gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en het Amerikaanse banenrapport, die respectievelijk voor woensdag en vrijdag op het programma staan. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten deze week binnenstromen, waarbij beleggers met name letten op de problemen die bedrijven ervaren met de aanlevering van onderdelen door de verstoringen in de toeleveringsketen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen. In Aziƫ lieten de belangrijkste aandelenmarkten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde met een winst van 2,6 procent. De verkiezingsoverwinning van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida wakkerde de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen voor de Japanse economie.

Op macro-economisch vlak kwamen gemengde cijfers over de Chinese industrie naar buiten. Uit gegevens van de Chinese overheid bleek zondag dat de omvangrijke industrie van het land afgelopen maand is gekrompen door tekorten aan elektriciteit, hogere grondstofprijzen en lokale coronamaatregelen. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit, die maandag met cijfers kwamen, nam de bedrijvigheid in de Chinese industrie in oktober echter wel toe.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen over de klimaatafspraken in de gaten. De leiders van de G20-landen zijn het erover eens dat alles gedaan moet worden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. Organisaties van klimaatactivisten vinden echter dat de G20-landen tijdens de top in Rome onvoldoende concrete toezeggingen hebben gedaan om dat doel te bereiken. Zondag is in Glasgow de klimaatconferentie COP26 begonnen, waar de klimaatdoelen mogelijk verder worden aangescherpt.

De staalsector staat eveneens in de belangstelling. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben tijdens de G20-top hun conflict over importheffingen op staal en aluminium bijgelegd. Onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voerden de VS importheffingen op staal en aluminium in van respectievelijk 25 en 10 procent.

De euro was 1,1556 dollar waard, tegen 1,1555 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 83,07 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 83,38 dollar per vat.