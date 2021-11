Duitse consument gaf in september minder uit in winkels

Duitse consumenten hebben in september minder uitgegeven in winkels. Vooral kleding- en schoenenwinkels hadden minder omzet, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Voedingswinkels zagen de omzet juist stijgen, wat vooral de speciaalzaken ten goede kwam. Mogelijk drukt de stijgende inflatie op de koopbereidheid van de Duitsers.

De winkelverkopen lagen in september 2,5 procent lager dan in augustus. Voor kleding- en schoenenwinkels was de teruggang haast 10 procent. Winkels die diverse producten verkopen, zoals bijvoorbeeld warenhuizen, zagen de omzet met 4,3 procent teruglopen.

Aan voedsel gaven de Duitsers wel meer uit. De omzet in deze sector ging 0,9 procent omhoog. Dat kwam helemaal op het conto van de speciaalzaken als bakkers, slagers, slijterijen en groenteboeren. De omzet van de supermarkten daalde licht: min 0,2 procent. Ook via internet bestelden Duitsers minder. Webwinkels zetten 2 procent minder om dan in augustus.

De Duitse inflatie ligt al maanden op hoog niveau en dat zorgt voor onzekerheid bij consumenten. De winkelverkopen lijken aan te geven dat ze vanwege de stijgende prijzen beter op de uitgaven letten.