FNV wil dat MediaMarkt stopt met afnemen vingerafdruk personeel

Elektronicaketen MediaMarkt moet stoppen met het afnemen van vingerafdrukken van zijn personeel. Vakbond FNV vindt de praktijk een vergaande inbreuk op de persoonlijke sfeer van werknemers. Medewerkers kunnen alleen met een scan op bepaalde plekken in het bedrijf komen.

“Je vingerafdruk achterlaten om te kunnen werken in een elektronicawinkel, het moet toch niet gekker worden?”, zegt FNV-bestuurder Onur Erdem in een toelichting. “We hebben het hier over de MediaMarkt, niet over een kerncentrale of het hoofdkwartier van de geheime dienst.”

FNV vindt dat er makkelijkere manieren zijn om “deuren af te sluiten die niet onnodig hightech zijn”. “Daar komt nog eens bij dat MediaMarkt helemaal niet zegt wat ze verder doen met de gegevens of met wie ze deze delen”, aldus Erdem. MediaMarkt kon nog niet reageren op de oproep van FNV.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat weten niet in te gaan op de kwestie bij MediaMarkt omdat er geen onderzoek naar is gedaan. In het algemeen kon een woordvoerster wel zeggen dat bedrijven vingerafdrukken niet zomaar mogen verzamelen. In april vorig jaar legde de privacywaakhond een bedrijf uit Doetinchem dat werknemers verplichtte om vingerafdrukken te laten scannen voor het in- en uitklokken nog een boete op van 725.000 euro.

“Toegangscontrole met biometrie is toegestaan als het noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden”, valt te lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan moet er volgens de privacywaakhond wel sprake zijn van noodzaak. “Bij een kerncentrale mag bijvoorbeeld biometrie ingezet worden voor toegangscontrole. Daar is het belang van beveiliging heel groot en mogen maar bepaalde mensen toegang hebben”, aldus de AP. Die noodzaak is er volgens de organisatie bij “bijvoorbeeld een recreatiegebied of de garage van een reparatiebedrijf” niet.