Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh krijgt er steeds meer klanten bij

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh rekent erop dit jaar nog harder te kunnen groeien dan eerder gedacht. De van oorsprong Duitse onderneming wierf afgelopen kwartaal namelijk weer veel nieuwe klanten. Wereldwijd kwam de teller daardoor op meer dan 6,9 miljoen klanten, tegen 5 miljoen een jaar terug.

HelloFresh denkt in heel dit jaar nu uit te komen op 57 tot 62 procent omzetgroei, uitgaande van constante wisselkoersen. Eerder lag de voorspelling nog op 45 tot 55 procent groei. Geholpen door de terugkeer naar een volgens HelloFresh “normaler zomerseizoen” steeg de omzet afgelopen periode met zo’n 45 procent op vergelijkbare basis tot 1,4 miljard euro. Er werden in totaal bijna 28 miljoen bestellingen geplaatst. Dat is bijna 42 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

“Ook in het derde kwartaal van 2021 zijn we fors blijven investeren in ons product en onze service”, benadrukt topman Dominik Richter in een verklaring. Zo is de onderneming in juli ook begonnen in Noorwegen. Vorige maand volgde de lancering in ItaliĆ«. Mede door al die investeringen zakte de winst, gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen, in de voorbije periode wel met 30 procent. HelloFresh handhaaft zijn doelstelling voor de winstmarge voor heel dit jaar.