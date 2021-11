Namibië sluit grens voor kip en ander gevogelte uit Nederland

Namibië voert voorlopig geen kip en ander gevogelte en aanverwante producten uit Nederland meer in vanwege de uitbraak van vogelgriep in ons land. Ook voor producten uit Duitsland, waar de besmettelijke vogelziekte op een ganzenboerderij werd vastgesteld, gaan de grenzen van het land in het zuidwesten van Afrika dicht.

Behalve de import van levend pluimvee en rauwe pluimveeproducten wordt ook de import van levende struisvogels en rauw struisvogelvlees aan banden gelegd. Enkele ladingen met gevogelte uit Nederland en Duitsland worden geweigerd, maakte de overheid van het Afrikaanse land bekend. Die zullen op kosten van de importeur worden vernietigd.

Namibië is maar een kleine handelspartner van Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vorig jaar voor zo’n 2 miljoen euro aan vleesproducten naar het land werd geëxporteerd. Kip en ander pluimvee zijn daar maar een onderdeel van. Tot en met juni dit jaar was de uitvoerwaarde van vlees naar Namibië minder dan 1 miljoen euro.

Sinds vorige week geldt een algehele ophokplicht sinds het vogelgriepvirus werd aangetroffen op een bedrijf in Zeewolde. Ook bij een bedrijf in Grootschermer in Noord-Holland werd dit weekeinde het virus aangetroffen.