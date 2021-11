Nikkei sluit fors hoger na verkiezingswinst premier Kishida

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met een forse winst begonnen aan de maand november. De overwinning van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida, die zondag bij de parlementsverkiezingen in Japan haar meerderheid in het lagerhuis wist te behouden, wakkerde de hoop aan op meer steunmaatregelen van de Japanse overheid voor de op twee na grootste economie ter wereld. De verkiezingen vormden een belangrijke test voor Kishida, die pas sinds begin oktober leider van de LDP en premier van het land is.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk met een plus van 2,6 procent op 29.647,08 punten en bereikte het hoogste niveau sinds eind september. Kishida beloofde onder meer om voor het einde van het jaar een extra budget vrij te maken voor een steunpakket voor mensen die zijn getroffen door de coronapandemie, zoals mensen die hun baan hebben verloren en studenten die moeite hebben om het collegegeld te betalen. Bij de bedrijven behoorde Fast Retailing tot de grootste stijgers. Het aandeel van de eigenaar van kledingketen Uniqlo klom 4 procent dankzij het vooruitzicht voor meer steun voor de binnenlandse economie.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds een fractie hoger na gemengde cijfers over de Chinese industrie. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek zondag dat de omvangrijke industrie afgelopen maand is gekrompen door tekorten aan elektriciteit, forse prijsstijgingen van grondstoffen en lokale coronamaatregelen. De dienstensector groeide nog wel, maar minder hard dan in september. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit, die maandag met cijfers kwamen, nam de bedrijvigheid in de Chinese industrie in oktober echter wel toe.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 1 procent door koersverliezen van de grote Chinese technologiebedrijven. Internetconcern Tencent zakte 2 procent en webwinkelbedrijf Alibaba verloor ruim 2 procent. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.