VS geven 200 miljoen aan subsidies voor verlagen uitstoot auto’s

Het Amerikaanse energieministerie verstrekt bijna 200 miljoen dollar, omgerekend 173 miljoen euro, aan subsidies voor projecten om de uitstoot van auto’s en vrachtwagens te verlagen. De Verenigde Staten willen dat in 2030 alle nieuw verkochte voertuigen uitstootvrij zijn.

Het gaat om 25 projecten die financiering van de overheid krijgen, onder meer op het gebied van batterijen voor trucks op de lange afstand en infrastructuur voor laadpalen voor elektrische auto’s. De subsidie zal later op de dag formeel bekend worden gemaakt door de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris en energieminister Jennifer Granholm. De Amerikaanse regering wil dat de VS in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden is momenteel in het Schotse Glasgow voor de belangrijke klimaatconferentie COP26.