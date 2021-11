Aandacht voor resultaten DSM op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar DSM. Het speciaalchemieconcern heeft de moeilijkheden met de bevoorrading in het derde kwartaal goed doorstaan en boekte een flink hogere omzet. Daarnaast houden beleggers de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan een tweedaagse beleidsvergadering. Ook houden beleggers de ontwikkelingen op de klimaattop in Glasgow in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,4 procent lager. In Australië hield de centrale bank de rente ongewijzigd. Wel liet de centrale bank de verwachting dat de rente pas in 2024 verhoogd zal worden los. Nu wordt een eerste rentestap in 2023 voorzien.

DSM zag het onderdeel Materials, dat aan de auto-industrie levert, fors groeien ondanks de problemen met tekorten aan chips in die sector. Bij de grotere divisie Nutrition, die voedingsingrediënten maakt, werd ook meer omzet geboekt. Dat kwam onder meer door een sterke vraag naar ingrediënten voor diervoeding en verzorgingsproducten. DSM liet in september weten zich louter te willen richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen en zette de materialendivisie in de etalage.

ForFarmers kwam ook met cijfers. Het resultaat van het diervoerbedrijf stond afgelopen kwartaal flink onder druk door de hogere energieprijzen. De omzet nam wel toe doordat de hogere grondstofprijzen grotendeels konden worden doorberekend aan veehouders.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, zal mogelijk bewegen op de resultaten van branchegenoot HelloFresh. Het Duitse maaltijdboxenbedrijf schroefde zijn omzetverwachting op na een sterk kwartaal, waarin het bedrijf opnieuw veel nieuwe klanten wist te werven.

Ook kunstmestproducent OCI staat in de belangstelling. De Canadese sectorgenoot Nutrien verhoogde zijn winstverwachting na een sterk derde kwartaal, terwijl de resultaten van de Amerikaanse concurrent Mosaic tegenvielen. Beide bedrijven verwachten echter dat de recente prijsstijging van kunstmest zal aanhouden vanwege de sterke vraag.

De euro was 1,1604 dollar waard, tegen 1,1589 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 84,31 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 85,14 dollar per vat.