Eerste overwinning voor farmaceuten in een opiatenzaak VS

In een voorlopige uitspraak over de opiatencrisis heeft een gerechtshof in Californië in het voordeel van vier farmaceutische bedrijven geoordeeld. Volgens de rechter staat niet vast dat de bedrijven een gezondheidscrisis hebben veroorzaakt door misleiding over de verslavende werking van hun opiaten. Het is voor het eerst dat een claim door Amerikaanse overheden in een opiatenzaak wordt geweigerd.

Volgens de rechter konden de lokale overheden van Californië, die de farmaceuten voor het gerecht hebben gesleept, onvoldoende hun zaak hardmaken, hoewel hij ervan bewust is wat de opiatenverslaving in de samenleving heeft aangericht.

De overheden, waaronder de dichtbevolkte regio’s rond Los Angeles en de stad Oakland, eisten 50 miljard dollar van Johnson & Johnson, Teva, Endo en Allergan (AbbVie) om de gevolgen van de opiatencrisis aan te pakken. Ze hebben aangegeven de uitspraak aan te vechten.

Opiaten zijn zware pijnstillers. Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Sinds 1999 zou overmatig gebruik van de middelen al honderdduizenden mensen in de VS het leven hebben gekost.

Johnson & Johnson (J&J) en drie grote medicijnendistributeurs zijn bezig een miljardenschikking te treffen met Amerikaanse overheden. Die schikking moet een einde maken aan de meer dan 4000 rechtszaken die in de opiatencrisis zijn aangespannen.