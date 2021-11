Picnic opent distributiecentrum in het noorden van het land

Onlinesupermarkt Picnic opent begin volgend jaar een nieuw distributiecentrum in Heerenveen. Vanuit de Friese plaats wil het bedrijf de bezorging van boodschappen in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe verzorgen.

Picnic, dat in 2015 werd gelanceerd, bezorgt momenteel boodschappen in 170 Nederlandse plaatsen en telt naar eigen zeggen 750.000 klanten. Onlangs is het bedrijf begonnen met het bezorgen van boodschappen in Leeuwarden, de eerste stad in het noorden van het land waar het dat doet. Het bedrijf is inmiddels ook actief in Duitsland en Frankrijk.

Het distributiecentrum in Heerenveen telt een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. De locatie biedt straks werk aan zo’n driehonderd medewerkers. Het bedrijf is de zoektocht naar nieuwe medewerkers inmiddels begonnen. Mede-oprichter van Picnic Michiel Muller zegt dat het bedrijf ook in andere plaatsten zoekt naar plaatsen waar het nieuwe ‘hubs’ kan openen.