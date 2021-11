Wall Street in wachtstand voor rentebesluit Federal Reserve

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag rond de slotkoers van een dag eerder geopend. Beleggers zijn wat afwachtend nu de Federal Reserve aan zijn beleidsvergadering begint. Woensdag komt de Amerikaanse koepel van centrale banken met een nieuw rentebesluit. De aandacht ligt echter vooral op een mogelijke aankondiging van het afbouwen van de opkoopregeling waarmee de Fed de Amerikaanse economie steunde tijdens de coronacrisis.

Als die regeling, zoals algemeen verwacht, een einde krijgt betekent dit dat er minder geld beschikbaar komt op de aandelenmarkten. Dat betekent mogelijk dat bedrijven wat meer moeten betalen om geld op te halen met obligaties.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste minuten van de handelsdag 0,1 procent hoger op 35.953 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging ook 0,1 procent omhoog, naar 4619 punten en techbeurs Nasdaq steeg een fractie tot 15.599 punten.

Verder stond Tesla in de belangstelling. De maker van elektrische auto’s daalde na een aantal dagen van sterke stijgingen haast 5 procent. Topman Elon Musk liet op Twitter weten dat autoverhuurbedrijf Hertz geen contract heeft getekend voor de aankoop van 100.000 auto’s van Tesla. Hertz liet op zijn beurt weten dat er al veel vraag is naar de huur-Tesla’s en dat het bedrijf de eerste bestellingen al heeft ontvangen. Op de tweet van Musk ging het bedrijf niet in. Hertz daalde 9,5 procent.

Farmaceut Pfizer schroefde de omzetverwachtingen uit zijn coronavaccin omhoog en steeg 3,6 procent. BioNTech, dat samen met Pfizer dat vaccin ontwikkelde, werd 3,4 procent hoger gezet.

De Nederlandse chipproducent NXP, dat een notering heeft in New York, steeg 0,9 procent na bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. NXP deed goede zaken door de hoge prijzen die vanwege de tekorten voor chips worden betaald. Het bedrijf verwacht ook de rest van dit jaar en volgend jaar daarvan te kunnen profiteren.

Chemiebedrijf DuPont de Nemours neemt materialenspecialist Rogers over voor ongeveer 5,2 miljard dollar, omgerekend bijna 4,5 miljard euro. Daarmee kan DuPont zijn positie op groeimarkten zoals onderdelen voor elektrische auto’s, telecommunicatie en hernieuwbare energie verbeteren. DuPont dikte 4,8 procent aan, Rogers steeg net geen 30 procent.

Ook sportkledingmerk Under Armour opende de boeken en steeg ruim 15 procent. De update van cosmeticamerk Estée Lauder viel slecht. Het aandeel verloor 2,7 procent.