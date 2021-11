Aantal vakbondsleden afgelopen jaren sterk gedaald

Het aantal vakbondsleden is de afgelopen twee jaar met bijna 100.000 afgenomen. Dat is een daling van 6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de afgelopen 120 jaar werd slechts vier keer een sterkere daling gemeten.

Het aantal vakbondsleden is al tien jaar aan het slinken. In maart van dit jaar waren het er nog zo’n 1,5 miljoen, 98.000 minder dan in 2019. Sinds 1966 hadden de Nederlandse vakbonden niet meer zo weinig leden. Het aantal vrouwelijke bondsleden liep relatief harder terug dan het aantal mannelijke.

De gemiddelde leeftijd van vakbondsleden loopt op. Inmiddels is 22 procent ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, waar dat in 2019 nog 18 procent was. Tegelijkertijd blijken de bonden moeite te hebben jongeren aan zich te binden, want het aandeel leden onder de 25 jaar krimpt juist.

De organisatiegraad is het hoogst in het onderwijs, waar 31 procent van de werknemers lid is van een vakbond. In de bedrijfstak informatie en communicatie is dit met 6 procent het laagst. Voor alle Nederlandse werknemers ligt de organisatiegraad op 18 procent.

Vakbond FNV, de grootste vakbond van Nederland, wijst er in een reactie op dat de daling van het aantal leden vooral te maken heeft met oudere leden die met pensioen gaan of zijn overleden. De bond benadrukt dat het aantal leden tot 55 jaar sinds maart vorig jaar weer toeneemt. De ledengroep tot 35 jaar is daarbij volgens FNV de snelst groeiende. Het aantal inschrijvingen van mannen en vrouwen ligt bij FNV momenteel nagenoeg gelijk. FNV telt op het ogenblik ruim 915.000 leden. In 2019 waren dat er nog meer dan 1 miljoen.

Ook CNV ziet het aantal leden dalen. De tweede vakbeweging van Nederland telt thans ruim 225.000 leden, waar dat er in 2019 nog ruim 10.000 meer waren. Bij de VCP, met daarin meerdere kleine bonden, staat de teller nu op 163.300 tegen 163.500 bij de eerdere telling. Verder gaat het nog om zo’n 200.000 bondsleden bij kleinere vakverenigingen.