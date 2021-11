AEX-index hoger in afwachting beleidsbesluit Federal Reserve

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Beleggers waren vooral in afwachting van het belangrijke beleidsbesluit van de Federal Reserve later op de dag. Naar verwachting gaat de Amerikaanse centrale bank een besluit bekendmaken over de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 816,01 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1060,50 punten. Frankfurt was vrijwel vlak en Londen daalde 0,4 procent. De CAC40 in Parijs steeg 0,3 procent naar een nieuw recordniveau.

Op het Damrak werden de resultaten van informatieleverancier Wolters Kluwer en bouwer Heijmans goed ontvangen. Beide bedrijven schroefden hun winstverwachtingen op. Wolters Kluwer stond bij de sterkere stijgers in de AEX met een winst van 1,8 procent. Bij de kleinere bedrijven won Heijmans bijna 13 procent. De bouwonderneming kende een sterk derde kwartaal en verkocht in de eerste negen maanden van dit jaar meer huizen tegen een hogere prijs. Concurrent BAM, die donderdag met cijfers komt, klom ruim 5 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2 procent. Olie- en gasconcern Shell kampte met een forse daling van de olieprijzen en leverde 1,4 procent in.

In de MidKap stond biotechnoloog Galapagos bovenaan met een plus van 2,6 procent. Roestvrijstaalbedrijf en metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) waren de grootste verliezers met minnen tot 2,6 procent.

Lufthansa steeg bijna 7 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern deed afgelopen kwartaal goede zaken met vrachtvervoer en vakantievluchten en boekte op operationeel niveau weer winst. Zalando zakte 9 procent. De Duitse webwinkel zag de groei in het derde kwartaal afnemen naar het niveau van voor de coronacrisis, doordat gewone kledingzaken het hele kwartaal weer open waren.

In Kopenhagen kelderde Vestas Wind Systems meer dan 18 procent in waarde. De Deense maker van windturbines kampte afgelopen kwartaal met toeleveringsproblemen en verlaagde de winstverwachting.

De euro was 1,1581 dollar waard, tegen 1,1577 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent minder op 80,95 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper op 82,20 dollar per vat.