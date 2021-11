Beurzen wachten op Fed-besluit, Wolters Kluwer aan kop in AEX

De Europese beurzen bleven woensdag dicht in de buurt van de recente recordstanden. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. Kenners verwachten dat de Fed na sluiting van de Europese aandelenhandel een definitief besluit zal nemen over de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. Ook zal worden gelet op opmerkingen van de centrale bank over de hard oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

Op het Damrak werden de resultaten van informatieleverancier Wolters Kluwer en bouwer Heijmans goed ontvangen. Beide bedrijven schroefden hun winstverwachtingen op. Wolters Kluwer was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,1 procent. Bij de kleinere bedrijven won Heijmans 8,6 procent. De bouwonderneming kende een sterk derde kwartaal en verkocht in de eerste negen maanden van dit jaar meer huizen tegen een hogere prijs. Concurrent BAM, die donderdag met cijfers komt, klom 3 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 813,86 punten. De MidKap bleef ongewijzigd op 1057,52 punten. Ook de beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vlak. Londen daalde 0,2 procent.

Naast Wolters Kluwer behoorden fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 2 en 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell kampte met een scherpe daling van de olieprijzen en stond onderaan met een verlies van 1,4 procent.

Lufthansa steeg 6 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij deed afgelopen kwartaal goede zaken met vrachtvervoer en vakantievluchten en boekte op operationeel niveau weer winst. Zalando zakte 7 procent. De Duitse webwinkel zag de groei in het derde kwartaal afnemen naar het niveau van voor de coronacrisis, doordat gewone kledingzaken het hele kwartaal weer open waren.

Qiagen won 1,9 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil de Duitse biotechnoloog, bekend van de coronatesten, fuseren met zijn Franse branchegenoot bioMérieux (plus 1,6 procent). Het Duitse techbedrijf TeamViewer werd 14,5 procent hoger gezet dankzij sterke kwartaalcijfers. In Kopenhagen kelderde Vestas Wind Systems 14 procent. De Deense maker van windturbines kampte afgelopen kwartaal met toeleveringsproblemen en verlaagde de winstverwachting.

De euro was 1,1588 dollar waard, tegen 1,1577 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 82,08 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 83,17 dollar per vat.