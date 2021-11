Bouwer Heijmans uitblinker op afwachtend Damrak

Het aandeel Heijmans werd woensdag flink hoger gezet op een afwachtend Damrak. De bouwer is na een sterk derde kwartaal positiever geworden over het hele jaar en schroefde zijn winstverwachting op. De Europese beurzen lieten daarentegen weinig beweging zien voorafgaand aan het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank zint al enige tijd op een afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld en kenners verwachten dat de Fed na de slotbel op de Europese markten hierover een definitief besluit zal nemen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 814,47 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1059,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen bleven vrijwel vlak.

Bij de kleinere bedrijven dikte Heijmans ruim 8 procent aan. De bouwonderneming verkocht in de eerste negen maanden van dit jaar meer huizen tegen een hogere prijs. Volgens Heijmans moest die hogere prijs worden gerekend om de stijgende kosten van onder meer materialen te ondervangen. Topman Ton Hillen verklaarde alert te blijven op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid en materialen, maar kijkt met vertrouwen uit naar volgend jaar.

In de AEX ging techinvesteerder Prosus aan kop met een winst van 2,3 procent. Wolters Kluwer won 0,6 procent. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en verhoogde de verwachtingen voor heel 2021. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 1 procent. In de MidKap steeg PostNL 1,8 procent. Daniel Křetínský, de Tsjechische multimiljardair en mede-eigenaar van voetbalclub Sparta Praag, heeft zijn belang in het postbedrijf uitgebreid tot ruim 20 procent.

Lufthansa steeg 5 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij deed afgelopen kwartaal goede zaken met vrachtvervoer en vakantievluchten en boekte op operationeel niveau weer winst. Als rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen ook mee worden geteld leed Lufthansa nog wel verlies. Concurrent Air France-KLM won 1,7 procent in Amsterdam. Zalando verloor 1,9 procent. De Duitse webwinkel zag de groei in het derde kwartaal afnemen naar het niveau van voor de coronacrisis, doordat gewone kledingzaken het hele kwartaal weer waren geopend.

De euro was 1,1586 dollar waard, tegen 1,1577 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 82,34 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 83,22 dollar per vat.