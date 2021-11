Coalitie van bedrijven heeft 130 biljoen dollar voor klimaat

Een coalitie van honderden financiële instellingen heeft bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het klimaat te investeren. Omgerekend is dat zo’n 112 biljoen euro of 112.000 miljard euro. De instellingen hebben zich aangesloten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) die wordt geleid door Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak maakte het bedrag tijdens een speech op de klimaattop in Glasgow bekend.

Carney vindt dat overheden meer gebruik moeten maken van gemengde financiering van projecten, waarbij de overheid dus samenwerkt met private investeerders. “En dan gaat het niet om fracties aan privékapitaal voor elke dollar aan publiek geld, maar veelvouden.” Volgens Carney, tegenwoordig klimaatgezant van de Verenigde Naties, is het geld er en moet er meer gebruik van worden gemaakt. “Dit kan een heel krachtig en zichzelf versterkend effect teweegbrengen.”

Kritiek is er ook op het genoemde bedrag. Milieuactivisten stellen dat de 450 financiële instellingen uit 45 landen die betrokken zijn bij Gfanz slechts zo’n derde van hun totaal beheerde geld hebben toegezegd. Bovendien hebben de instellingen ook nog investeringen in fossiele brandstoffen en andere vervuilende projecten.

Behalve de investeringsruimte van Gfanz maakte Sunak ook bekend dat Groot-Brittannië de financiële sector richting een klimaatneutrale toekomst wil dwingen. De Londense City wordt bijvoorbeeld verplicht gedetailleerde plannen te publiceren hoe ze naar netto nul CO2-uitstoot willen, net als andere beursgenoteerde bedrijven. Daarmee moet de City het eerste CO2-neutrale financiële centrum worden in de wereld.

Londen trekt ook nog omgerekend 677 miljoen euro uit voor opkomende landen. Ongeveer een zesde daarvan is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen makkelijker financiering te vinden voor hun klimaatplannen.