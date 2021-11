Curator failliet Welkom Energie eist partij gas op van GasTerra

De curator van het omgevallen Welkom Energie heeft een conflict met gashandelaar GasTerra over een partij gas die de failliete boedel miljoenen euro’s kan opleveren. De curator wil het gas verkopen maar GasTerra wil dit niet vrijgeven, bevestigt een woordvoerder van de curator na berichtgeving van het AD.

“Er is gas ingekocht tegen een bepaalde prijs. Dat zou nu verkocht kunnen worden tegen een veel hogere prijs. Dat verschil zou ten goede komen aan de boedel, en daarmee de schuldeisers”, laat de zegsman weten.

GasTerra wil geen commentaar geven omdat de contracten met klanten vertrouwelijk zijn. De gashandelaar is voor de helft in handen van de overheid. Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Shell bezitten ieder een kwart.

Concreet gaat het conflict niet over gas dat al ergens fysiek aanwezig is, maar om contracten. In zulke contracten wordt afgesproken dat een energieleverancier of andere klant op een vooraf afgesproken moment tegen een specifieke prijs gas inkoopt. Zo’n termijncontract kan met de recent sterk gestegen gasprijzen veel geld opleveren op de markt.

De opbrengst komt mogelijk ook klanten van het failliete Welkom Energie ten goede. Zij verkeren nu nog in onzekerheid over de teruggave van mogelijk te veel betaalde voorschotten of een welkomstbonus. Welkom Energie werd vrijdag failliet verklaard. Op welke plek gedupeerde klanten staan in de rij van schuldeisers is nog niet duidelijk.

Lang getouwtrek over de rechten op het gas kan volgens de woordvoerder van de curator nadelig uitpakken. De hoogte van de winst op een eventuele doorverkoop hangt helemaal af van de ontwikkelingen op de markt. “Als je het vandaag zou verkopen levert het miljoenen op. Maar als de gasprijs weer heel hard is gedaald dan zal het verschil met de aankoopprijs minder groot zijn.”