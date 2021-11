Lufthansa profiteert van vraag naar vracht en vakanties

Het vervoer van vracht heeft luchtvaartmaatschappij Lufthansa in het afgelopen kwartaal goed gedaan. Ook de terugkeer van vliegtuigpassagiers die na alle coronaperikelen weer op vakantie wilden hielpen het Duitse bedrijf aan een operationele winst. Dat is de winst die behaald wordt met de normale bedrijfsvoering, namelijk het uitvoeren van vluchten en alles wat daarvoor nodig is.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 5,2 miljard euro, bijna evenveel als in de eerste twee kwartalen bij elkaar. De operationele winst was 17 miljoen euro. Topman Carsten Spohr wil in heel 2021 het operationele verlies minimaal halveren ten opzichte van 2020, toen Lufthansa 5,5 miljard euro verloor op de gewone bedrijfsvoering. Na drie kwartalen is het luchtvaartconcern, waar ook Austrian Airlines, Swiss Airlines, Brussels Airlines en Eurowings onder vallen, goed op weg met een operationeel verlies van 2,1 miljard euro.

Als zaken als rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen ook mee worden geteld schreef Lufthansa nog altijd rode cijfers. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 72 miljoen euro in het derde kwartaal. Een jaar geleden werd in dezelfde periode een verlies geleden van net geen 2 miljard euro.