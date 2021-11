Rentebesluit Amerikaanse Federal Reserve centraal op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank zint al enige tijd op een geleidelijke afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld en kenners verwachten dat de Fed woensdag na de slotbel op de Europese markten hierover een definitief besluit zal nemen. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed nog dit jaar zal beginnen met de steunafbouw.

De Fed koopt nu nog maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend ruim 103 miljard euro, aan obligaties op om de economie te stimuleren. Doordat de Amerikaanse economie sterk herstelt van de coronacrisis heeft de centrale bank al aangegeven het opkoopprogramma te willen afbouwen. Het rentetarief blijft vrijwel zeker onveranderd, maar beleggers zullen met name letten op wat Fed-voorzitter Jerome Powell te zeggen heeft over toekomstige rentestappen. Ook gaat de aandacht uit naar zijn opmerkingen over de oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de Fed-dag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine minnen openen. In AziĆ« gingen de aandelenmarkten woensdag overwegend omlaag na een waarschuwing van de Chinese premier Li Keqiang voor “neerwaartse druk” op de op een na grootste economie ter wereld. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak kwam Heijmans met kwartaalcijfers. De bouwonderneming is na een sterk derde kwartaal positiever geworden over het hele jaar en schroefde zijn winstverwachting op. Topman Ton Hillen verklaarde alert te blijven op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid en materialen, maar kijkt op basis van de goede prestaties en het orderboek met vertrouwen uit naar volgend jaar.

Ook Wolters Kluwer opende de boeken. De informatieleverancier realiseerde een omzetgroei op eigen kracht van 6 procent in de eerste negen maanden van het jaar en verhoogde de verwachtingen voor heel 2021. In Frankfurt staat Zalando in de belangstelling. De Duitse webwinkel zag de groei in het derde kwartaal afnemen naar het niveau van voor de coronacrisis, doordat gewone kledingzaken het hele kwartaal weer waren geopend.

De euro was 1,1581 dollar waard, tegen 1,1577 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 82,66 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 83,80 dollar per vat.