Shell en Vattenfall willen duurzame vliegtuigbrandstof produceren

Olie- en gasconcern Shell gaat samen met onder meer energiemaatschappij Vattenfall onderzoeken of het haalbaar is om op grote schaal duurzame vliegtuigbrandstof te produceren. Dat doen de bedrijven samen met de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS op basis van technologie van het Amerikaanse LanzaTech. Het gaat om een fossielvrije elektrobrandstof.

De enige ingrediƫnten zijn volgens de partijen fossielvrije elektriciteit, gerecyclede koolstofdioxide en water. Met techniek van LanzaTech wordt dat omgezet in ethanol en vervolgens geschikt gemaakt om gebruikt te worden als brandstof voor vliegtuigen.

De productie moet op grote schaal gaan plaatsvinden in de buurt van Forsmark, in Zweden. De ambitie van de ondernemingen is om in 2026 of 2027 een fabriek te openen. Daar moet jaarlijks tot 50.000 ton van de brandstof worden geproduceerd. Dat zou genoeg zijn voor een kwart van wat SAS in 2030 aan duurzame brandstof nodig denkt te hebben.