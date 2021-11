TUI wil meer echte vermindering, minder compensatie van uitstoot

Reisorganisatie TUI wil zijn CO2-uitstoot beperken door de emissie van het broeikasgas daadwerkelijk terug te dringen. Het Duitse bedrijf wil minder doen met compensatie van uitstoot door bijvoorbeeld bossen aan te laten planten. Dat ziet topman Fritz Joussen nu alleen nog maar als “laatste mogelijkheid”, schrijft hij in een brief aan beleggers. Joussen belooft “een echte reductie van de uitstoot” van TUI.

Bedrijven in veel sectoren compenseren hun CO2-uitstoot door middel van investeringen in vergroeningsprojecten als ze hun doelen om de eigen uitstoot daadwerkelijk te verminderen nog niet kunnen halen. Dat leidt vooral ten aanzien van grote bedrijven tot kritiek dat ze niet echt iets doen, maar hun vervuiling afkopen. De handel in uitstootrechten daarentegen zorgt er juist voor dat een deel van de kosten van de vervuiling voor de maatschappij verhaald kan worden op de veroorzakers.

Het toerisme heeft een grote CO2-voetafdruk. Dat komt in het geval van TUI ook door de vliegtuigen en cruiseschepen die het concern bezit en die zeer vervuilend zijn. Volgens Joussen is zo’n 5 procent van alle uitstoot wereldwijd aan het toerisme toe te schrijven. Het vliegverkeer is goed voor de helft daarvan.

TUI wil al langer “de gevolgen op het milieu van onze activiteiten op het gebied van luchtvaart, cruises, hotels, kantoren en reisbureaus verminderen”, zegt Joussen. Volgens de topman kijkt TUI daarom al langer naar de duurzaamheid “bij iedere economische beslissing”. “Juist ook bij investeringen zoals bij onze vliegtuigenvloot, schepen of de energievoorziening voor onze hotels.”

Details over hoe TUI precies de CO2-uitstoot wil beperken, gaf Joussen niet. Het reisconcern werkt met de organisatie Science Based Targets initiative (SBTi). Die staat bedrijven bij voor het maken van plannen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarbij SBTi zich laat leiden door de laatste wetenschappelijke kennis over klimaatverandering.