Wereldwijde vraag naar vliegtickets neemt toe door lokale markten

De wereldwijde vraag naar vliegtickets is in september wat toegenomen. Dat komt volgens de internationale brancheorganisatie IATA doordat op de lokale markten meer wordt gevlogen, met name in China. Daar werden coronabeperkingen versoepeld ten opzichte van de maand augustus. De vraag naar internationale vluchten nam iets af.

De totale mondiale vraag lag 53 procent lager dan in september 2019, voor de coronacrisis. Dat is een kleine verbetering ten opzichte van de min van 56 procent in augustus. Vergelijkingen met 2020 hebben volgens de IATA niet zo veel zin omdat de markt toen erg verstoord werd door de coronapandemie.

In veel regio’s nam de vraag naar vliegtickets af, zoals in Europa en Noord-Amerika. “De prestaties van september zijn een positieve ontwikkeling, maar het herstel van het internationale verkeer wordt gefrustreerd door aanhoudende grenssluitingen en quarantaineverplichtingen”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een toelichting op de cijfers. Hij noemt het een positieve ontwikkeling dat de Verenigde Staten vanaf 8 november gevaccineerde passagiers uit 33 landen gaan toestaan, waaronder landen uit de Europese Unie.

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in september weer toegenomen dankzij het economische herstel. De vraag, gemeten in zogeheten vrachttonkilometers, was in september 9,1 procent hoger dan in dezelfde maand in 2019. In augustus was dat percentage nog 7,7 procent hoger.

De problemen in de wereldwijde toeleveringsketen zijn groot en ook daardoor stijgt de vraag naar luchtvrachtvervoer. “Fabrikanten kiezen vaker voor luchtvervoer vanwege de snelheid”, aldus Walsh. Volgens hem kan de sector de extra vraag niet aan vanwege capaciteitsgebrek. “Als er niets aan wordt gedaan, kunnen de problemen in de toeleveringsketen het herstel van de coronacrisis vertragen. Overheden moeten nu actie ondernemen”, zegt hij.