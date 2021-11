AEX tikt nieuw recordniveau aan, ING wint na kwartaalcijfers

De Amsterdamse AEX-index tikte donderdag een nieuw recordniveau aan. Beleggers reageerden positief op het besluit van de Federal Reserve om nog deze maand te beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de Amerikaanse economie. Beleggers zien het besluit van de Fed als een signaal dat de grootste economie ter wereld sterk genoeg is om het zonder steun te stellen. Fed-voorzitter Jerome Powell liet daarnaast weten geen haast te hebben om de rente te verhogen.

Op het Damrak werden de resultaten van ING (plus 1,4 procent) goed ontvangen. De bank bleef ook in het derde kwartaal profiteren van de aantrekkende economie en voerde de winst met bijna driekwart op. Mede dankzij de koerswinst van ING noteerde de AEX rond het middaguur 0,4 procent hoger op 819,51 punten. De hoofdindex bereikte op 822,32 punten de hoogste tussentijdse stand ooit.

De MidKap steeg 1,7 procent tot 1078,21 punten onder aanvoering van Basic-Fit (plus 7 procent). De fitnessketen liet tijdens een beleggersdag weten de uitrol van nieuwe clubs flink te versnellen. Volgens topman René Moos is het zo kort na de economische crisis een goed moment om het tempo op te voeren. Het bedrijf leed het afgelopen jaar nog zwaar onder de coronacrisis, doordat sportscholen gedwongen moesten sluiten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen won 0,1 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. Naast ING kwamen ook andere grote banken als Commerzbank, Credit Suisse en Société Générale met resultaten. Commerzbank steeg 6,5 procent in Frankfurt. De Duitse bank presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en denkt nu over heel 2021 winst te boeken. Ook de Franse bank Société Générale (plus 2,2 procent) versloeg de marktverwachtingen en kondigde aan eigen aandelen in te kopen. De Zwitserse bank Credit Suisse waarschuwde voor een verlies in het vierde kwartaal en won 0,4 procent.

BAM klom 4 procent. De bouwer zag de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar fors verbeteren. IT-dienstverlener Ordina, die ook met cijfers kwam, zakte 1,7 procent. Deutsche Post DHL won 3,8 procent. De Duitse post- en pakketbezorger kampte afgelopen kwartaal met sterk gestegen kosten, maar kon die gemakkelijk doorberekenen aan klanten, en verhoogde zijn verwachtingen.

De euro was 1,1545 dollar waard, tegen 1,1581 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 82,10 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 83,46 dollar per vat.