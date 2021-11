Blok ziet geen noodzaak voor nieuwe coronasteun aan bedrijven

Demissionair economieminister Stef Blok denkt niet dat opnieuw grootschalige steun nodig zal zijn voor het bedrijfsleven, ook als de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus volgende week verder worden aangescherpt. Hij begrijpt de zorgen van ondernemers, maar het ligt volgens hem niet voor de hand om daar nu al op vooruit te lopen.

Tijdens een Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroegen verscheidene partijen Blok naar eventuele nieuwe steunmaatregelen. Premier Mark Rutte noemde eerder deze week de kans reƫel dat het kabinet volgende week verdergaande maatregelen moet nemen tegen het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Maar daarbij is volgens Blok duidelijk aangegeven dat gedacht wordt aan een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs, met name op de werkvloer. “Van dat type maatregelen kan je niet tot op de euro precies berekenen wat de consequenties zijn, maar kun je wel inschatten dat dat niet hoeft te leiden tot bedrijfssluitingen of enorme kosten”, aldus de minister.