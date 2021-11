Brandstof- en energieprijzen zullen doorwerken in inflatiecijfer

Het leven in Nederland zal in oktober naar verwachting weer flink duurder zijn geworden in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Een maand eerder zorgde vooral de prijsstijging van brandstof en energie voor een stijging van de inflatie. Alleen al de energierekening viel toen een vijfde hoger uit. Van enige verlichting op de markt is sindsdien nog geen sprake geweest. De inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden later op donderdagochtend bekendgemaakt.

De relatief hoge inflatie, boven de beoogde Europese doelstelling van 2 procent, is vooral het gevolg van het herstel van de economie uit de crisis. Daardoor is er meer vraag naar olie, energie, goederen en materialen. Dat zorgt ook voor druk op de leveringsketens die ook nog herstellen van de coronacrisis. Transportkosten lopen eveneens hard op.

De Nederlandsche Bank waarschuwde onlangs dat de sterk oplopende inflatie mogelijk geen tijdelijk fenomeen is, zoals eerder alom werd aangenomen. Als de hoge inflatie langer aanhoudt, kan dat een schok op de financiƫle markten teweegbrengen. Daarbij zouden centrale banken gedwongen kunnen worden in te grijpen om de geldontwaarding te beteugelen. De vraag volgens kenners is of de herstellende economie het afbouwen van steunmaatregelen al aan kan.