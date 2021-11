Crisis vraagt om structurele maatregelen binnen organisaties die toekomstbestendig zijn

Volgens berekeningen van de Rabobank heeft de arbeidsmarkt in Nederland verrassend mild gereageerd op de coronacrisis. Tijdens de crisis zijn er in totaal 230.000 werklozen en 5.300 faillissementen voorkomen. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat veel werknemers niet zijn ontslagen, maar met behulp van de NOW-regeling minder uren zijn gaan werken.

Stijging aantal faillissementen

Het kan wel zo zijn dat het aantal faillissementen nog oploopt, nu de overheidssteun sinds 1 oktober is stopgezet. Het gaat onder meer om de NOW (voor loonkosten) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Volgens voorspelling van Atradius Kredietverzekering en incasso wordt er in de tweede helft van dit jaar wereldwijd een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht. In 2022 zal dat neerkomen op een stijging van 33 procent. Ook voor Nederland zal er volgend jaar een stijging van het aantal faillissementen zijn.

Hulp van een advocaat

Hoewel de groeivooruitzichten er wereldwijd vooralsnog positief uitzien, wijst Atradius erop dat een aantal risico's het economisch herstel nog in de weg kunnen staan. Dit vraagt iets van bedrijven. Hoe organiseer je jezelf na een disruptieve factor zoals de coronacrisis, en hoe blijf je staande in een storm die nog niet is uitgewaaid? Onze manier van werken is blijvend veranderd en organisaties hebben met nieuwe uitdagingen te maken.

Structurele maatregelen

De crisis is ook een momentum om structurele maatregelen te nemen die werkelijk toekomstbestendig zijn. Hierbij ligt de focus niet alleen op resultaten en winst, maar vooral op de manier waarop we werken, hoe we met elkaar omgaan, het welzijn van medewerkers en de impact die we hebben. Het klimaat speelt hierbij een wezenlijke rol. De footprint van een organisatie rijkt veel verder dan de werkvloer. Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow deze week voorziet Rutte grote stappen in verduurzaming. De hele Europese Unie moet zijn CO2-uitstoot verminderen, met als einddoel klimaatneutraliteit in 2050. In 2030 moet de uitstoot met 55 procent zijn verminderd. Ook dit vraagt iets van organisaties.

Thuiswerken

Een andere grote verandering is het structureel thuiswerken. Ook dit vraagt iets van bedrijven en medewerkers. Dit bespaart in de kosten, maar het is ook belangrijk dat mensen binding houden met de organisatie waar ze voor werken. Om thuiswerkende teams betrokken te houden en om ervoor te zorgen dat ze productief en gemotiveerd zijn, vraagt dit iets van leidinggevenden. Door de enorme diversiteit aan soorten bedrijven en organisaties in Nederland blijven we veel verschillende leiderschapsstijlen zien.

ICT

De huidige situatie en de manier van werken waar we nu mee te maken hebben, vraagt ook iets van ICT. Technische vaardigheden worden steeds belangrijker door het vele online samenwerken. Er is voldoende kennis nodig om een effectieve en veilige werkomgeving te creëren. Het werken op afstand vraagt om meer vertrouwen en tot op zeker hoogte ook om controle. Een balans hierin vinden is belangrijk.

Welzijn medewerkers

Een gezonde organisatie betekent in de basis gezonde medewerkers. Duurzame maatregelen die toekomstbestendig zijn, gaan dus ook over welzijn. Het aantal mensen met fysieke en psychische klachten neemt toe. Hoe ga je als organisatie hiermee om? De aandacht van bedrijven voor het welzijn voor hun medewerkers is sinds de uitbraak van het coronavirus toegenomen. Dit is de conclusie van een onderzoek gedaan door de universiteiten van Maastricht en Utrecht onder ruim 3.400 ondernemingen met dan 100 medewerkers. Met name bouwbedrijven en zakelijk of financieel dienstverleners hebben relatief meer aandacht voor het welzijn van werknemers.

Wat de toekomst gaat brengen, weet niemand. Deze week komen er weer aangepaste maatregelen die een impact gaan hebben op bedrijven, net name ook op het MKB. Ook dit vraagt weer om de nodige aanpassingen. Een ding is duidelijk: de afgelopen anderhalf jaar hebben een grote impact gehad op de bewegingsvrijheid van met name het midden- en kleinbedrijf.