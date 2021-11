Divisie Bouw en Vastgoed helpt bouwer BAM vooruit

De ingezette strategie van bouwbedrijf BAM, waarbij de onderneming de portefeuille opschudt, minder risico’s neemt en de winstgevendheid wil verbeteren, lijken zich uit te betalen. Het bedrijf kwam over de eerste negen maanden van het jaar met fors verbeterde resultaten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, zo werd in een beknopte handelsupdate gemeld. Vooral de divisie Bouw en Vastgoed presteerde volgens het bedrijf goed. Bij grote infraprojecten kampt het bedrijf nog wel met problemen.

De opbrengsten van BAM in de periode januari tot en met september dit jaar bedroegen bijna 5,4 miljard euro. Dat was over dezelfde periode een jaar eerder 4,8 miljard euro. Daarbij wist de bouwer overduidelijk een beter winstmarge te realiseren. Die ging van 0,8 procent naar dik 4 procent. Voor het hele jaar moet de winstmarge op 3,5 procent uitkomen. Daar blijft BAM aan vasthouden. BAM verkocht in Nederland tot en met het derde kwartaal 1787 woningen. Dat betekende een stijging van 7 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

Topman Ruud Joosten benadrukt dat het verminderen van de risico’s bij grote projecten en de infradivisie “hoge prioriteit” heeft. Verder merkt BAM op dat de toeleveringsketen onder druk staat. Joosten had eerder al aangegeven dat het naast projecten grijpt vanwege de hoge kosten voor personeel en materiaal. Ook is BAM nog in gesprek met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele “substantiĆ«le claims”.

Bij de projecten waar BAM in het verleden geld op verloor, kan mogelijk nog wat geld worden verhaald op de opdrachtgevers. Zo is voor de aanleg van de zeesluis in IJmuiden een zogeheten commissie van wijzen aan het kijken of Rijkswaterstaat ook deels verantwoordelijk is voor de opgelopen kosten. De kostenoverschrijding voor dat project was 112 miljoen euro.

Daarnaast maakt de bouwer verder werk van het verkopen van activiteiten in markten waar BAM minder op inzet. Volgens Joosten is de orderportefeuille van de bouwer solide en is er een gezond aanbod van projecten waar de bouwer op kan inschrijven. BAM heeft nu nog voor zo’n 13,5 miljard euro aan werk liggen.