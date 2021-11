Fabrikant van fitnessapparatuur Peloton snijdt in verwachtingen

De maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive snijdt sterk in zijn financiële verwachtingen. Nu in veel landen de coronabeperkingen verdwijnen of al zijn opgeheven denkt het bedrijf, dat dure hometrainers en loopbanden maakt, dat mensen minder snel geneigd zijn om thuis te sporten. En juist van die verkopen aan de mensen thuis moest Peloton het de afgelopen tijd hebben.

Ook stijgen de prijzen voor chips en andere apparaten snel, maar maakte Peloton sommige apparaten juist wat goedkoper om een groter publiek aan te spreken. Dat zal te merken zijn in zowel de omzet als de winstmarge, denkt het bedrijf. Sinds de prijsverlaging kozen meer mensen dan verwacht voor de goedkopere versies van de hometrainers van Peloton.

Eerder dacht Peloton nog een omzet van 5,4 miljard dollar, omgerekend 4,7 miljard euro, te behalen in het gebroken boekjaar dat tot en met juni loopt. Na een kwartaal stelt het bedrijf die prognose al bij tot tussen de 4,4 miljard en 4,8 miljard dollar. Dat nieuws viel slecht bij beleggers en in de zogeheten nabeurshandel daalde het aandeel tot 25 procent.

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op zo’n 805 miljoen dollar en was er een verlies van 376 miljoen dollar. Ook aan het begin van het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar gingen de zaken minder dan verwacht, waarna het bestuur van Peloton besloot de verwachtingen bij te stellen.