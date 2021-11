Gehavende fitnessketen Basic-Fit wil sneller uitbreiden

Basic-Fit wil in een fors hoger tempo nieuwe sportscholen openen dan het nu doet. De Nederlandse fitnessketen leed het afgelopen jaar nog zwaar onder de coronacrisis, doordat sportscholen gedwongen moesten sluiten. Ondanks die tegenvaller mikt het beursgenoteerde bedrijf er nu op jaarlijks 200 tot 300 nieuwe clubs te openen.

De afgelopen vijf jaar breidde Basic-Fit jaarlijks met 100 tot 150 nieuwe filialen uit. Volgens topman René Moos is het zo kort na de economische crisis een goed moment om dat tempo op te voeren. De keten met zo’n 1000 filialen zou een goede uitgangspositie hebben om marktaandeel te veroveren nu mensen na maandenlange lockdowns weer naar de sportschool willen.

Coronamaatregelen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Luxemburg, waar Basic-Fit actief is, zadelden het bedrijf in het eerste halfjaar van 2021 nog op met een fors lagere omzet en een nettoverlies van 126 miljoen euro. Maar na de versoepelingen die sinds het afgelopen voorjaar zijn ingezet, stromen de nieuwe leden weer toe.

Het bedrijf rekent dan ook op snel herstel, zo is te lezen in een strategie-update aan beleggers. Als overheden niet opnieuw strenge lockdowns afkondigen verwacht Basic-Fit volgend jaar 1 miljoen nieuwe sportschoolabonnementen te verkopen. Die aanwas moet een omzet van minimaal 800 miljoen euro opleveren. Dat is veel meer dan de 515 miljoen aan opbrengsten die het bedrijf binnenhaalde in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De aangepaste bedrijfswinst, dus voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen, zal rond de 240 miljoen euro zijn.

Sportscholen zijn nog niet helemaal af van coronamaatregelen. In Frankrijk, de grootste markt voor Basic-Fit, merkte het bedrijf dat de verplichte coronapas een negatieve invloed heeft op de ledenaantallen. Ook leidt de verplichting tot meer opzeggingen. In Nederland moeten fitnessclubs vanaf zaterdag bezoekers ook gaan controleren op een coronatoegangsbewijs, wat in de branche tot zorgen over het verlies aan leden heeft geleid.