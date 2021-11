Hogere tarieven helpen moederbedrijf DHL aan winstsprong

Prijsverhogingen hebben logistiek concern Deutsche Post DHL een aanzienlijk hogere winst opgeleverd in het derde kwartaal. Het moederbedrijf van de in Nederland actieve pakketbezorger DHL had weliswaar te maken met sterk gestegen kosten, maar kon die gemakkelijk doorberekenen aan klanten.

Het Duitse bedrijf boekte een nettowinst van 1,2 miljard euro, tegenover 908 miljoen euro een jaar eerder. Wereldwijd werd er veel meer verhandeld dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor de omzet met zo’n 24 procent steeg tot ruim 20 miljard euro. Hogere kosten waren onder meer het gevolg van duurdere materialen, zoals karton, en extra personeelskosten. Deutsche Post DHL moest meer personeel aannemen en betaalde een eenmalige bonus van 300 euro per werknemer.

Vooral het internationale vrachtvervoer leverde meer op. Mede door tekorten aan containers zijn in internationale logistieke ketens knelpunten ontstaan. Daarnaast zijn er opstoppingen in belangrijke havens ontstaan. DHL verdubbelde de opbrengsten uit het vrachtvervoer per schip. Daarnaast kan het Duitse bedrijf eigen vliegtuigen inzetten voor vrachtvervoer, wat ruim de helft meer opleverde dan een jaar eerder. Ook de pakketdienst groeide hard door.

Deutsche Post DHL kijkt nu positiever naar de resultaten voor het hele jaar. Eerder ging het bedrijf ervan uit dat de winst voor aftrek van belastingen en rentes op 7 miljard euro zou uitkomen. Nu verwacht het bedrijf een operationele winst van 7,7 miljard euro.