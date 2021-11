ING voert winst flink op ondanks geld voor compensatieregeling

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal met bijna driekwart opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de bank ook veel geld opzijzette voor een compensatieregeling voor klanten die een te hoge rente hebben betaald op leningen. Net als in het tweede kwartaal wist het financiële concern in de voorbije periode flink te profiteren van het aantrekken van de economie. Recente ontwikkelingen als de verstoringen van leveringsketens van bedrijven en hogere energieprijzen, zorgden niet voor problemen.

Onder de streep hield de bank bijna 1,4 miljard euro over, tegen een winst van 788 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Destijds moest ING nog honderden miljoenen euro’s wegzetten voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Nu ziet het beeld er veel beter uit. Zo werden goede zaken gedaan met hypotheken. Ook heeft de coronapandemie de populariteit van mobiel bankieren duidelijk aangejaagd. Daar plukt ING nu ook de vruchten van in een land als Roemenië, waar de bank op digitaal vlak een forse groei doormaakt.

Topman Steven van Rijswijk waarschuwt wel dat de virusuitbraak nog steeds impact heeft op de bank. Hij wijst erop dat de vraag naar zakelijke leningen afgelopen kwartaal onder druk bleef staan als gevolg van de coronacrisis, terwijl de Nederlandse overheid in die periode ook nog massaal coronasteun verleende aan bedrijven. Deze week is bekend geworden dat de coronamaatregelen in Nederland ook weer worden aangescherpt, omdat besmettingscijfers oplopen.

Het “open en dichtgaan” van economieën is afgelopen jaar al vaker gebeurd, zegt Van Rijswijk. Hij benadrukt dat dit voor aanhoudende economische onzekerheid zorgt. Intussen merkt ING dat zaken als de verstoringen van leveringsketens en de inflatie voor sommige zakelijke klanten nu een nijpender probleem aan het worden zijn dan de coronacrisis. Maar Van Rijswijk denkt niet dat dit de resultaten van de bank zal schaden. Het concern heeft hiervoor bijvoorbeeld geen voorzieningen genomen.

ING maakte eerder al bekend in totaal 180 miljoen euro uit te trekken voor het vergoeden van mensen met financiële producten waarbij de variabele rente bij nader inzien niet voldoende marktconform was. De bank kwam met de regeling naar aanleiding van een aantal uitspraken van klachteninstituut Kifid over de berekening van rente voor doorlopende kredieten bij andere banken. Hoeveel mensen precies compensatie ontvangen en hoeveel die vergoeding dan bedraagt, is nog niet duidelijk.