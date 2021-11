Moderna verlaagt verwachtingen voor verkoop coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Moderna verlaagt zijn verwachting voor de omzet in dit jaar uit de verkoop van zijn coronavaccin. Het bedrijf heeft moeite om de productie op te voeren en ondervindt problemen bij de levering. Op de beurs in New York werd het bericht van Moderna slecht ontvangen, want het aandeel lijkt met fors verlies te gaan openen.

Moderna denkt nu dat de omzet uit het vaccin dit jaar zal uitkomen tussen de 15 miljard en 18 miljard dollar. Eerder werd gerekend op 20 miljard dollar. De onderneming gaf aan nu voor dit jaar te rekenen op een productie van het middel tussen de 700 miljoen en 800 miljoen doses. Dat was eerder 800 miljoen tot 1 miljard doses. Volgens Moderna kunnen vertragingen bij internationale verschepingen en export ertoe leiden dat leveringen worden uitgesteld naar begin volgend jaar.

De farmaceut wist in het derde kwartaal de omzet wel sterk te verhogen dankzij het coronavaccin. Die bedroeg 5 miljard dollar, omgerekend 4,3 miljard euro. Dat was een jaar terug nog 157 miljoen dollar. De nettowinst was 3,3 miljard dollar, tegen een verlies van 233 miljoen dollar vorig jaar.

Branchegenoot Pfizer schroefde deze week juist nog de verwachting voor de verkoop van zijn coronavaccin dit jaar op naar 36 miljard dollar, van een eerder voorspelde 33,5 miljard dollar, mede vanwege de boosterprikken met het middel dat is ontwikkeld samen met BioNTech.