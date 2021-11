Nintendo verlaagt verkoopverwachtingen Switch door chiptekorten

Nintendo heeft zijn verkoopdoelstellingen voor de Switch verlaagd. De Japanse spelcomputerproducent kampt met een tekort aan onderdelen, waaronder chips, die de productie van de populaire console in de weg zitten. Verder kampt Nintendo ook met logistieke problemen.

Nintendo verwacht dit boekjaar 24 miljoen exemplaren van de Switch verkopen. Bij een eerdere prognose rekende Nintendo er nog op 25,5 miljoen apparaten te slijten. De mindere verkopen van Switch lijken geen vat te hebben op de winst die Nintendo verwacht te maken. De onderneming verhoogde zelfs zijn doelstelling wat betreft de operationele winst naar 500 miljard yen, omgerekend 3,8 miljard euro. Nintendo lijkt vertrouwen te hebben in de lucratieve verkoop van software en netwerkdiensten.

In de periode juli tot en met september verkocht Nintendo ruim 3,8 miljoen Switch-apparaten. Dat betekende een daling afgezet tegen de bijna 4,5 miljoen consoles een kwartaal eerder. Nintendo heeft vooral moeite om de productie van zijn nieuwe OLED Switch op te voeren. De verkoop van de originele Switch en de meer betaalbare Switch Lite is het hele jaar gedaald. Nintendo vertrouwt op de duurdere nieuwe variant om de verkoop van het apparaat in 2022 op peil te houden.

De Switch was volgens marktonderzoeker NDP in september voor het eerst in 33 maanden niet meer de bestverkopende console. Die eer moest Nintendo laten aan de PlayStation 5 van Sony.