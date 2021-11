Toyota verhoogt winstprognose ondanks verlaging productie

Hoewel Toyota kampt met chiptekorten waardoor de productiecapaciteit wereldwijd moest worden verlaagd, stelt het autoconcern de winstprognose van dit lopende boekjaar naar boven bij. Toyota verwacht dit jaar een winst van 2,49 biljoen yen (18,8 miljard euro), meldt het bedrijf donderdag. Dat is fors hoger dan een eerdere prognose, toen het bedrijf een winst van 2,3 biljoen yen (17,4 miljard euro) verwachtte in het fiscale jaar tot maart 2022.

De omzet blijft volgens de bijgestelde prognose echter uitkomen op hetzelfde bedrag van 30 biljoen yen (226,7 miljard euro). “Het productievolume daalde wereldwijd, maar onze leveranciers, fabrieken en dealers hebben grote inspanningen geleverd om zoveel mogelijk auto’s te leveren”, aldus de bestverkopende autofabrikant wereldwijd.

Dat Toyota minder last lijkt te hebben van de chiptekorten heeft onder meer te maken met de planners van het bedrijf. Toyota hanteert een ingenieus systeem om qua voorraden niet voor verrassingen te komen. Daarbij heeft het bedrijf ook nauwe banden met leveranciers, waarbij het ook belangen houdt in een aantal van hen. Dat helpt Toyota in tijden dat de vraag naar onderdelen groter is dan het aanbod.