Vaccinmaker Moderna onderuit op Wall Street

Beleggers op Wall Street zijn donderdag geschrokken van de tegenvallende resultaten van Moderna, de maker van een van de vaccins tegen het coronavirus. Kort na de opening van de beurzen in New York werd het bedrijf 16 procent minder waard. Ook andere ontwikkelaars van coronavaccins daalden in de eerste minuten.

Moderna verlaagde de verwachtingen over opbrengsten uit de verkoop van zijn coronavaccin, dat tot nog toe het enige product is waarmee de Amerikaanse biotechnoloog omzet behaalt. Het bedrijf heeft moeite om de productie op te voeren en ondervindt problemen bij de levering van de vaccins.

Door de tegenvallende cijfers verloren Pfizer, BioNTech en Novavax tot 6,7 procent. Niet alle bedrijven achter coronavaccins kregen zulke harde klappen. Zo zakte farmaceut Johnson & Johnson, dat voor zijn omzet maar beperkt afhankelijk is van het Janssen-vaccin, slechts 0,3 procent.

Het algehele sentiment op Wall Street was gematigd positief na de woensdag behaalde records. De Dow-Jonesindex verloor 0,1 procent tot 36.108 punten, maar de brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4667 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 15.847 punten.

Beleggers reageerden ook op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen daalde vorige week tot het laagste niveau sinds de uitbraak van het coronavirus, nu werkgevers minder snel personeel ontslaan wegens tekorten aan geschikte arbeidskrachten. Vrijdag komt de Amerikaanse overheid met een uitgebreid rapport over de werkgelegenheid in het land.

Er ging ook aandacht uit naar Qualcomm, ’s werelds grootste producent van chips van smartphones. Het concern profiteert van de grote vraag naar halfgeleiders en publiceerde bij zijn kwartaalcijfers beter dan verwachte prognoses voor de lopende verslagperiode. Beleggers waren opgetogen en zetten het aandeel 12 procent hoger. Ook voedingsmiddelenproducent Kellogg, onder andere bekend van cornflakes en Pringles-chips, opende de boeken en won 0,4 procent.

Beursexploitant CME, vooral groot in derivatenhandel, ging ruim 2 procent omhoog. Techconcern Google investeert 1 miljard dollar in het bedrijf, schrijft financieel persbureau Dow Jones. De twee bedrijven willen naar verluidt ook samenwerken om belangrijke handelssystemen naar de cloud te verplaatsen en nieuwe functies te ontwikkelen.