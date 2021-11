Vanaf Eindhoven actieve Wizz Air gaat prijzen tickets verlagen

Prijsvechter Wizz Air gaat de prijzen van vliegtickets verlagen. Zo wil de vliegtuigmaatschappij zijn toestellen sneller vullen met reizigers en marktaandeel winnen op concurrenten zoals Ryanair nu het Europese vliegverkeer weer aantrekt. Wizz Air vliegt vanaf Eindhoven naar bestemmingen in het oosten van Europa zoals het Poolse Krakau en de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

De budgetmaatschappij meldde in augustus als eerste bedrijf in de sector dat het weer evenveel passagiers vervoerde als voor de coronacrisis. Toch verwacht Wizz Air dat het de tickets in de wintermaanden goedkoper moet maken om de verkoop te stimuleren. Dat gaat ten koste van de winstgevendheid. Daardoor rekent het in Hongarije gevestigde bedrijf erop in ieder geval in het lopende kwartaal een operationeel verlies te lijden.

Wizz Air boekte in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot 30 september, een winst voor aftrek van onder meer belastingen van 164 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar ging een operationeel verlies van 81 miljoen euro in de boeken. De luchtvaartsector had in 2020 zwaar te lijden onder de coronapandemie en de reisrestricties.

Het aantal passagiers dat Wizz het afgelopen halfjaar vervoerde verdubbelde op jaarbasis bijna, naar 12,5 miljoen. De omzet steeg met 87 procent naar 880 miljoen euro.

Turkish Airlines kwam ook met kwartaalcijfers. De vliegtuigmaatschappij deed het beter dan analisten hadden verwacht en profiteerde van een toegenomen vraag naar vrachtvervoer en lagere personeelskosten. Het is volgens kenners een nieuw teken dat de luchtvaartsector herstelt van de coronacrisis, nadat Lufthansa en Air France-KLM al eerder hun boeken openden en herstel lieten zien.