VodafoneZiggo trekt meer mobiele en zakelijke klanten

VodafoneZiggo heeft de afgelopen periode meer nieuwe mobiele en zakelijke klanten binnengehaald. Consumenten blijven volgens de telecomprovider kiezen voor zijn netwerk omdat het stabiel en betrouwbaar is. Die reputatie kwam vorige maand wel enigszins onder druk te staan doordat het bedrijf kampte met drie storingen.

“Die waren niet aan elkaar gerelateerd, maar daar heeft een klant natuurlijk niets aan”, aldus financieel topman Ritchy Drost. Het ging volgens hem om incidenten, die redelijk snel onder controle waren. “Tuurlijk zijn klanten er niet blij mee maar het leidt niet tot een situatie dat ze massaal van ons weglopen.”

Netto steeg het aantal mobiele klanten van VodafoneZiggo in de voorbije periode met 67.000, mede doordat telefoonwinkels het hele kwartaal waren geopend. In totaal heeft het Nederlandse bedrijf er nu ruim 5,3 miljoen.

De meeste groei dankte het telecombedrijf aan zakelijke klanten, die onder meer een vaste internet- en telefoonverbinding zochten. VodafoneZiggo helpt bedrijven ook met software om werken op afstand beter mogelijk te maken en deelt ervaringen op het gebied van hybride werken. “We stellen onze klanten in staat om op een makkelijke, veilige en betrouwbare manier vanuit huis te werken”, zegt Drost.

De telecomprovider merkt ook op dat de inkomsten van roaming herstellen nu het aantal buitenlandse reizen toeneemt doordat er minder reisrestricties van kracht zijn. Dat betekent dat meer bezoekers gebruik maken van het netwerk van VodafoneZiggo en dat Nederlanders in het buitenland kosten maken. “Roaming is in Europa qua hoeveelheid data weer op het niveau van voor de coronacrisis”, zegt Drost. “We zien ook dat het grensverkeer weer is toegenomen.”

Het aantal klanten voor een internetaansluiting daalde minimaal, met 0,3 procent. In totaal had VodafoneZiggo 3,3 miljoen internetklanten aan het eind van het derde kwartaal.

De omzet van VodafoneZiggo steeg in het derde kwartaal naar ruim 1 miljard euro. Dat was 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het was het tiende kwartaal op rij dat de opbrengsten van de onderneming zijn gestegen.

De winst voor aftrek van onder meer belastingen steeg met 2 procent naar 490 miljoen euro. Dat kwam deels door de groei van de omzet en deels door kostenbesparingen. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor heel 2021 iets verhoogd.