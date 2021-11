Beurswaarde McAfee en Pfizer dikt flink aan op Wall Street

Beveiligingssoftwarebedrijf McAfee en farmaceut Pfizer waren vrijdag grote winnaars op Wall Street, na respectievelijk een overnamegerucht rond McAfee en nieuws over de coronapil van Pfizer. Voor producent van fitnessapparatuur Peloton was het daarentegen een hele slechte beursdag. Het aandeel ging hard onderuit nadat het bedrijf had gesneden in zijn financiële verwachtingen. De beurswaarde kelderde zelfs zo sterk dat oprichter en topman John Foley zijn status als miljardair verloor.

McAfee is naar verluidt in vergevorderde onderhandelingen met investeerders Advent en Permira. Zij zouden het bedrijf van de beurs willen halen in een deal waarbij McAfee gewaardeerd wordt op meer dan 10 miljard dollar. Daarop schoot het aandeel 20 procent omhoog. Pfizer won op zijn beurt een kleine 11 procent na het nieuws dat de coronapil van de farmaceut voor 89 procent effectief is tegen de kans op ziekenhuisopname of overlijden. Pfizer wil de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk om goedkeuring voor de pil vragen.

Peloton zag ruim een derde van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf is somberder geworden omdat in veel landen de coronabeperkingen verdwijnen of al zijn opgeheven. Daardoor denkt de onderneming, waar dure hometrainers en loopbanden worden gemaakt, dat mensen minder snel geneigd zijn om thuis te sporten. Oprichter Foley, die een groot belang heeft, zag zijn vermogen door het koersverlies terugvallen tot zo’n 850 miljoen dollar.

De cijfers van reiswebsite Expedia en verhuurplatform Airbnb werden juist goed ontvangen. De aandelen stegen respectievelijk bijna 16 en circa 13 procent. Ook Uber Technologies (plus 4,2 procent) stond bij de winnaars. De onderneming achter onder meer de bekende taxi-app profiteerde van de aantrekkende vraag naar mobiliteitsdiensten en maaltijdbezorgingen.

Over de gehele linie was het sentiment in New York positief. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 36.327,95 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4697,53 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 15.971,59 punten. Beleggers reageerden onder meer op een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Mede naar aanleiding daarvan heeft president Joe Biden in een toespraak gezegd dat de Amerikaanse economie sneller en sterker dan verwacht herstelt van de pandemie.

De euro was 1,1566 dollar waard, tegen 1,1560 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 81,51 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 82,77 dollar per vat.