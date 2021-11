BMW trekt werkweek personeel Oost- en West-Duitsland gelijk

Autoconcern BMW verkort de werkweek van zijn personeel in het voormalige Oost-Duitsland van 38 uur naar 35 uur per week. Daarmee duurt deze voor het eerst sinds de val van de muur dertig jaar geleden en de Duitse hereniging even lang als die van BMW-medewerkers in de fabrieken in het voormalige West-Duitsland.

Volgens gegevens van de Duitse overheid werken mensen in het voormalige Oost-Duitsland in doorsnee nog altijd meer uren dan mensen uit het voormalige West-Duitsland, en krijgen ze ook minder betaald. Onduidelijk is hoe het wat betreft loonverschillen tussen de BMW-medewerkers is gesteld.

BMW heeft toegezegd de werkweek in zijn fabriek in Leipzig, in het voormalige Oost-Duitsland, in drie fasen te verkorten. Tegen 2026 moet ook hier dan een 35-urige werkweek zijn. Vanwege de aanpassing wil BMW er 300 nieuwe mensen aannemen.

Concurrent Volkswagen nam in mei een soortgelijke maatregel, door in zijn Oost-Duitse fabrieken een 35-urige werkweek in te voeren. Die werd daarmee ook gelijkgesteld aan de West-Duitse werkweek. Volkswagen neemt geen extra werknemers in dienst.