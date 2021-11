British Airways-moeder waarschuwt voor miljardenverlies in 2021

IAG, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia, stevent dit jaar af op een verlies van 3 miljard euro. Dat meldde de onderneming in een handelsupdate over het derde kwartaal met daarin de belangrijke zomermaanden. Het luchtvaartconcern meldde tegelijkertijd dat het weer kunnen uitvoeren van trans-Atlantische vluchten er volgend jaar voor kan zorgen dat er weer winst wordt gemaakt.

In het huidige kwartaal verwacht IAG op 60 procent van zijn capaciteit van voor de pandemie te kunnen vliegen. Vanaf maandag gaan de Verenigde Staten weer volledig open voor Britse en andere buitenlandse reizigers. De routes over de Atlantische Oceaan zijn voor IAG uiterst lucratief. Naast British Airways en Iberia is IAG ook het bedrijf achter Vueling en Aer Lingus

Evengoed heeft IAG het grootste deel van dit jaar te maken met beperkende maatregelen door corona. Die zullen dus zorgen voor een miljardenverlies. Daarmee presteert IAG duidelijk minder dan Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa. Air France-KLM rekent voor het hele jaar op een licht positief resultaat. Lufthansa wist in de zomermaanden een kleine kwartaalwinst te boeken.

De periode juli tot en met september, als veel mensen op vakantie gaan, is gewoonlijk de meest winstgevende periode voor luchtvaartmaatschappijen. IAG zette over deze maanden een operationeel verlies voor bijzondere posten van 485 miljoen euro in de boeken. Daarmee presteerde de onderneming nog wel iets beter dan gedacht. IAG kampte vooral met de ingewikkelde en dure coronatestregels waardoor Britten ontmoedigd werden in de zomer te reizen. Daartegenover golden op de thuismarkten van Air France-KLM en Lufthansa juist minder scherpe regels.