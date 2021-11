Energieminister VS wil onmiddellijke productieverhoging OPEC+

De Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm wil dat de olielanden verenigd in de OPEC+ onmiddellijk de olieproductie sterker opvoeren om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland besloten donderdag juist vast te houden aan een geleidelijke verhoging van de productie, ondanks druk van grote landen waaronder de Verenigde Staten om nog meer op te gaan pompen.

In een interview met zakenzender CNBC op de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow zei Granholm dat een hogere olieproductie nodig is om te voorkomen dat mensen in de wintermaanden last krijgen van de hoge prijzen. Vanwege de sterke vraag door het economisch herstel van de coronacrisis zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, waardoor de inflatie in veel landen wordt aangewakkerd omdat de energieprijzen stijgen.

De alliantie OPEC+ gaat de olieproductie in december opnieuw met 400.000 vaten per dag opvoeren. Eerder uitte de Amerikaanse president Joe Biden al kritiek op de OPEC+ omdat die onvoldoende zou doen tegen de hoge prijzen. Ook Japan, India en China willen dat nog meer olie wordt opgepompt.

Tegenover persbureau Bloomberg verklaarde Granholm dat Biden mogelijk de Amerikaanse strategische olievoorraden wil aanspreken om zo de hoge prijzen aan te pakken. Volgens haar is de regering erg bezorgd over de dure brandstof. Die strategische voorraden bedragen meer dan 600 miljoen vaten die voor noodgevallen ondergronds zijn opgeslagen in de staten Texas en Louisiana.