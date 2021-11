Flinke stijging bedrijfswaarde dankzij geëxplodeerde fusie- en overnamemarkt

Dit jaar gaat de boeken als hét jaar van de fusies en overnames. Toen corona net uitbrak was er even sprake van een daling, maar inmiddels is die schade meer dan ingehaald. Van kleine bedrijven tot multinationals: op alle niveaus worden bedrijven massaal gekocht en verkocht.

Volgens Ernst & Young is er alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar 2200 miljard euro uitgegeven aan overnames – een record. Op 6 september schreef het Financieel Dagblad dat we inmiddels de 4000 miljard naderen. In 2020 ging het nog over een heel ander bedrag: in de eerste acht maanden van dat jaar werd er 289 miljard aan uitgegeven. En weer een jaar eerder, pre-corona, was dat 275 miljard.

Het Nederlandse MKB

Voor wie het nu even gaat duizelen: ook op het meer behapbare niveau van het Nederlandse MKB is er sprake van een stijging. Volgens cijfers van het CBS waren er in de eerste helft van dit jaar 4280 fusies en overnames, tegenover 3155 in dezelfde periode een jaar eerder. Wie nu zijn of haar bedrijf wil verkopen – groot of klein – heeft dus de wind mee. Een ondernemer die al langere wil stoppen, of op zoek is naar investeerders om zo te groeien, komt nu waarschijnlijk op een veel leukere bedrijfswaarde uit dan een jaar geleden.

En de verwachting is dat dit nog wel even aanhoudt. Experts verwachten dat de fusie- en overnamemarkt het absolute record uit 2007 zal breken, toen er 4300 miljard werd uitgegeven.

Overnames in Nederland

Dat zijn internationale cijfers, maar ook in eigen land wordt er aardig van die internationale hausse geprofiteerd. Nederland is altijd al populair geweest onder investeerders. Dankzij onze open economie en het feit dat hier veel gezonde bedrijven te vinden zijn, kunnen we meestal wel rekenen op een gezonde interesse, zo stellen deskundigen. Maar dit jaar zijn we wel uitzonderlijk populair.

GrandVision – het brillenconcern waar onder andere Pearle onder valt – is nu officieel Frans-Italiaans, nadat het werd overgenomen voor 7,2 miljard euro. Vivera, bekend van de vleesvervangers, werd overgenomen voor 341 miljoen euro. Topicus, een IT-specialist uit Deventer werd dit jaar Canadees. Quirem Medican uit Deventer, aanbieder van een specifieke kankerbehandeling, werd Japans. Hetzelfde geldt voor de kruidenproducent Euroma uit Zwolle. Zwarte Cross is nu in Britse handen en in Apeldoorn werd 100% Football Duits. Zo gaat de lijst nog wel even door.

Meer vraag en meer aanbod

De hausse aan fusies en overnames heeft meerdere oorzaken. In 2020 daalde het aantal fusies en overnames ineens even door de plotseling zeer onzekere vooruitzichten. Eerder aangekondigde overnames werden geannuleerd en het geld bleef op de plank liggen – waar het dankzij de extreem lage rentestand niets oplevert. Zodra de economie weer aantrok en de vooruitzichten verbeterden moest dat geld dus worden uitgegeven. En nu moet het alleen al worden uitgegeven omdat iedereen het uitgeeft. Wie achterblijft kan niet meer op tegen de concurrentie, zo is vaak de gedachte.

Daar komt nog eens bij er ondertussen ook veel aanbod is. De coronapandemie heeft een compleet nieuwe markt veroorzaakt – denk aan de explosieve groei van e-commerce – en ook de klimaatcrisis heeft als gevolg dat bedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe wensen en eisen. Veranderde omstandigheden hebben vrijwel altijd als gevolg dat er een stijging van het aantal fusies en overnames is, omdat bedrijven lang niet altijd alles zelf in huis hebben om zich aan te passen.

Nu kopen of verkopen?

Of al die overnames ook echt wat opleveren is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Een hausse kan ook een bubbel zijn, en bubbels willen nog weleens knappen. Maar ook dan zullen er altijd partijen zijn die er goed vanaf komen, omdat ze precies op het goede moment het juiste product verkochten voor een mooie prijs. Over de grens heeft de bekende zakenbank Goldman Sachs in het derde kwartaal in ieder geval al 88 procent meer verdiend dan vorig jaar aan het adviseren bij dit soort deals.