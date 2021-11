ING verwacht weer groei bouwproductie

De Nederlandse bouwproductie zal dit jaar en volgend jaar weer groeien, na de krimp met ruim 1 procent vorig jaar. Dat schrijft ING in een rapport. Volgens de bank komt die groei door de toename van het aantal bouwvergunningen in de woningbouw en het herstel van de investeringen in bedrijfspanden. Daarnaast denkt ING dat de recente prijsstijgingen van bouwmaterialen als cement, beton en baksteen beperkt en tijdelijk zullen zijn.

Het bouwvolume neemt dit jaar naar verwachting met 2 procent toe en volgend jaar met 3 procent. ING rekent daarbij op een verdere groei van de woningbouw. De investeringen in bedrijfspanden zoals bijvoorbeeld logistieke centra en fabriekshallen stijgen nu de coronacrisis en de daarbij behorende grootste onzekerheid grotendeels voorbij is. Wel denkt de bank dat de infrasector ook volgend jaar nog last houdt van de stikstofproblematiek, omdat dit vaak grotere projecten zijn die langs meerdere natuurgebieden lopen.

Verder zorgen de hoge gasprijzen ervoor dat de kosten van baksteen, cement en beton stijgen omdat veel gas wordt gebruikt in het productieproces van die materialen. De hogere kosten komen bovenop de sterk gestegen houtprijzen. ING verwacht echter dat de inkoopkosten van leveranciers van bakstenen, beton en cement zullen dalen omdat in het voorjaar de gasprijzen waarschijnlijk weer lager zullen liggen. Daardoor kunnen ook hogere inkoopprijzen van die materialen voor de bouwsector beperkt blijven, aldus de bank.