Interpolis: aantal ziekmeldingen flink toegenomen sinds september

Het aantal ziekmeldingen is vanaf begin september flink toegenomen in Nederland. Dat meldt verzekeraar Interpolis op basis van eigen data. Ook de gemiddelde duur van een ziekteverzuim is gestegen.

Het toenemen van het ziekteverzuim past volgens Interpolis binnen de seizoenstrend. “Opvallend is wel de flinke toename in anderhalve maand tijd”, aldus de verzekeraar. Sinds september is het aantal ziekmeldingen met 60 procent toegenomen.

“Waarschijnlijk gaat het hier om een combinatie van factoren zoals het reguliere griepvirus, een verminderde weerstand door het vele thuiswerken, de toenemende besmettingen met het coronavirus en de uitval van medewerkers door langdurige drukte”, zegt RenĂ© Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis in een toelichting. De gemiddelde verzuimduur loopt al op sinds het begin van de coronapandemie.

Voets denkt dat werknemers mogelijk te lang doorwerken met klachten. Dat kunnen mentale klachten zijn maar ook fysieke klachten die bijvoorbeeld ontstaan door een verkeerde houding tijdens het thuiswerken. Een verzuim duurt gemiddeld 5 procent langer dan in dezelfde periode vorig jaar en is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2019.