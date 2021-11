Tekort aan chips zorgt voor dure smartphones en lange wachttijden

Begin 2020, vlak voor de wereldwijde pandemie, daalde de vraag naar electronica nog. In 2021 is het tegenovergestelde aan de hand. De vraag is juist enorm gestegen. Met Black Friday voor de deur rekenen veel consumenten op koopjes festijnen maar dit jaar wordt het voor producenten waarschijnlijk onmogelijk om aan die koopgolf te kunnen voldoen. Sterker nog, televisies, elektrische tandenborstels en mobiele telefoons worden de komende tijd een stuk duurder en de electronica markt ondervindt flinke leveringsproblemen.

Zuinig op je Iphone

In de Apple Store zijn de afgelopen weken de levertijden van de nieuwe iPhone 13 bijvoorbeeld stevig opgelopen. Wie nu een nieuwe Iphone 13 bestelt moet vaak meer dan een maand wachten. Wie er uiteindelijk dan toch een bemachtigd, zal extra zuinig moeten zijn op het nieuwe modelletje. Want morgen bestellen en volgende week in huis? Dat is er eventjes niet bij. Misschien zijn tegen de tijd dat het Black Friday is, de iPhone 13 mini telefoonhoesjes niet aan te slepen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Je kunt de consument geen ongelijk geven.

Wereldwijde schaarste

Maar hoe is het zo gekomen? In 2019 waren er voor het eerst sinds jaren minder smartphones verkocht dan het jaar daarvoor en ook de markt voor computers viel tegen. Bovendien besloten veel autofabrikanten bij het uitbreken van de pandemie uit voorzorg minder chips te bestellen. De productie van chips werd navenant teruggedraaid. De opbrengst van verkochte chips in 2019 kwam zodoende bijna 10 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vlak daarna brak echter de pandemie uit, sloten de scholen en werd thuiswerken het devies. De vraag naar laptops en pc’s groeide snel en de vraag naar chips werd daardoor in rap tempo groter. Tegelijkertijd werd door de lockdowns de productie ernstig gehinderd. En zo is er wereldwijd inmiddels een groot tekort aan chips ontstaan dat nog tot in 2023 zou kunnen aanhouden.

Zelfs Apple in de problemen

En nu heeft zelfs Apple dus een probleem. Afgelopen maand werd de iPhone 13 in vier versies gelanceerd door het bedrijf. Lange tijd leek de Amerikaanse gigant geen last te hebben van de wereldwijde chiptekorten. Chips-producenten hebben logischerwijs een voorkeur voor levering aan Apple vanwege de grote schaal waarop wereldwijd iPhones worden gekocht. Maar inmiddels zouden er vanwege problemen bij twee grote leveranciers Broadcom en Texas, minder iPhone 13’s dan verwacht kunnen worden geproduceerd. Bovendien zou de productie eerder ook last hebben gehad van een corona-golf bij fabrieken in Vietnam. En nu heeft Apple zelfs besloten de productie van iPads te verlagen om chips uit te sparen voor de productie van de nieuwe iPhone 13’s. Better safe than sorry.