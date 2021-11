Wall Street opent hoger na banenrapport, Pfizer bij winnaars

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Beleggers reageerden op een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder stond Pfizer in de belangstelling. Het aandeel won dik 8 procent na het nieuws dat de coronapil van de farmaceut voor 89 procent effectief is tegen de kans op ziekenhuisopname of overlijden.

Pfizer wil de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk om goedkeuring voor de pil vragen. De Covid-pil werd uitgetest op ongeveer achthonderd mensen die het virus hadden opgelopen en tot een risicogroep behoorden.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 36.335 punten. De brede S&P 500 steeg voor de zevende dag op rij. Dit keer met 0,6 procent tot 4706 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 16.015 punten.

Uit het banenrapport kwam naar voren dat er vorige maand meer dan een half miljoen banen bijkwamen in de VS. Het banencijfer viel ook hoger uit dan waar kenners rekening mee hielden. Het cijfer van een maand eerder werd opwaarts bijgesteld. De werkloosheid daalde naar 4,6 procent van de beroepsbevolking. Het banenrapport is belangrijk voor het beleid van de Federal Reserve. De centrale bank kondigde eerder deze week nog aan dat deze maand wordt begonnen met de afbouw van coronasteunmaatregelen omdat de economie een sterk herstel laat zien van de coronacrisis.

Producent van fitnessapparatuur Peloton zag ruim een derde van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf sneed stevig in zijn financiƫle verwachtingen omdat in veel landen de coronabeperkingen verdwijnen of al zijn opgeheven. Daardoor denkt de onderneming, waar dure hometrainers en loopbanden worden gemaakt, dat mensen minder snel geneigd zijn om thuis te sporten. En juist van die verkopen aan de mensen thuis moest Peloton het de afgelopen tijd hebben.

De cijfers van reiswebsite Expedia en verhuurplatform Airbnb werden goed ontvangen. De aandelen stegen respectievelijk 11 procent en 7,6 procent. Ook Uber Technologies (plus 3,8 procent) stond bij de winnaars. De onderneming achter onder meer de bekende taxi-app profiteerde van de aantrekkende vraag naar mobiliteitsdiensten en maaltijdbezorgingen.

De euro was 1,1532 dollar waard, tegen 1,1542 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 79,86 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 81,39 dollar per vat.